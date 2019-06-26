В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле
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Выше нормы температура возможна на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа. В Москве ожидается температура чуть выше нормы.
Среднемесячная температура июля оценивается в +19 °С. Средние дневные температуры — +24...+26 °С, ночные — +12...+14 °С. Прогноз предварительный.
Небольшие отрицательные аномалии прогнозируются на юго-западе Сибири, в том числе в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также на юге Дальнего Востока — в Амурской области и Приморском крае.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.