Собянин назвал Покровскую выдающейся актрисой и педагогом
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Собянин, Покровская оставила большой след в отечественном искусстве.
«Алла Борисовна Покровская блистательно сыграла десятки театральных ролей, снискавших ей искреннюю любовь зрителей. Богатая галерея женских образов была создана Аллой Борисовной и в кинематографе», — говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства.
По словам Собянина, Покровская воспитала целую плеяду талантливых актёров.
Ранее актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Покровской.