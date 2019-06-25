Собянин назвал Покровскую выдающейся актрисой и педагогом

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Аллы Покровской. Он назвал её выдающейся актрисой, режиссёром и педагогом.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, Покровская оставила большой след в отечественном искусстве.

«Алла Борисовна Покровская блистательно сыграла десятки театральных ролей, снискавших ей искреннюю любовь зрителей. Богатая галерея женских образов была создана Аллой Борисовной и в кинематографе», — говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства.

По словам Собянина, Покровская воспитала целую плеяду талантливых актёров.

Ранее актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Покровской.