Собянин назвал Покровскую выдающейся актрисой и педагогом

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Аллы Покровской. Он назвал её выдающейся актрисой, режиссёром и педагогом.
Собянин назвал Покровскую выдающейся актрисой и педагогом
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, Покровская оставила большой след в отечественном искусстве.

«Алла Борисовна Покровская блистательно сыграла десятки театральных ролей, снискавших ей искреннюю любовь зрителей. Богатая галерея женских образов была создана Аллой Борисовной и в кинематографе», — говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства.

По словам Собянина, Покровская воспитала целую плеяду талантливых актёров.

Ранее актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти Покровской.

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