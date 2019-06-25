Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
- РИА Новости
«Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра», — заявил он.
По его словам, Покровская была потрясающим педагогом, у которой учился даже он сам, хотя и старше неё.
Ранее актёр Михаил Ефремов в беседе с Nation News подтвердил, что его мать скончалась в реанимации.
Покровская умерла 25 июня на 82-м году жизни.
Она была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Была вдовой Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.