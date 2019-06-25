Прощание с Аллой Покровской пройдёт 27 июня
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Как отмечается, в 11:00 начнётся гражданская панихида в МХТ им. Чехова, в 13:00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Алла Покровская скончалась 25 июня на 82-м году жизни.
Покровская была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Была вдовой Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.