Прощание с Аллой Покровской пройдёт 27 июня

Короткая ссылка
Прощание с народной артисткой РСФСР, театральным педагогом Аллой Покровской состоится 27 июня, сообщили в пресс-службе театра.
Прощание с Аллой Покровской пройдёт 27 июня
  • ©Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
  • globallookpress.com

Как отмечается, в 11:00 начнётся гражданская панихида в МХТ им. Чехова, в 13:00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Алла Покровская скончалась 25 июня на 82-м году жизни.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Была вдовой Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить