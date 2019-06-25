Прощание с Аллой Покровской пройдёт 27 июня

Прощание с народной артисткой РСФСР, театральным педагогом Аллой Покровской состоится 27 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечается, в 11:00 начнётся гражданская панихида в МХТ им. Чехова, в 13:00 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Алла Покровская скончалась 25 июня на 82-м году жизни.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ. Актриса снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Семейная мелодрама», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Была вдовой Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.