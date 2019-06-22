Дачу ижевского фабриканта-оружейника включили в список объектов культурного наследия

Дачу ижевского фабриканта-оружейника Ивана Петрова включили в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Отмечается, что здание представляет собой образец развития деревянной дачной архитектуры в пределах бывшего заводского посёлка. Оно также считается образцом градостроительного развития Ижевска первой трети ХХ века.

Как указывает портал, Петров был представителем династии фабрикантов-оружейников и считался самым крупным производителем оружия в дореволюционном Ижевске. Частное производство открыл в 1867 году. Владел фабрикой, пороховым складом, лавками и особняками в Ижевске, у него были магазины в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде и на Кавказе.

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