В Москве 22 июня ожидается до +33 °С

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В Москве в субботу, 22 июня, ожидается до +33 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
В Москве 22 июня ожидается до +33 °С
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +31...+33 °С.

Днём ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.

В некоторых районах во время непогоды скорость порывов ветра может достигать 17 м/c.

Ранее kp.ru сообщала, что, по данным синоптиков, 22 июня, с 09:00 до 22:00, начиная с западных районов, ожидаются грозы, местами с ливнями, градом и усилением ветра до 15—20 м/с.

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