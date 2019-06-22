В Москве 22 июня ожидается до +33 °С

В Москве в субботу, 22 июня, ожидается до +33 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +31...+33 °С. Днём ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. В некоторых районах во время непогоды скорость порывов ветра может достигать 17 м/c. Ранее kp.ru сообщала, что, по данным синоптиков, 22 июня, с 09:00 до 22:00, начиная с западных районов, ожидаются грозы, местами с ливнями, градом и усилением ветра до 15—20 м/с.