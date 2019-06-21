Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Алтайском крае

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Алтайском крае, сообщает kp.ru.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Алтайском крае
  • @MchsRussia
  • Twitter

По прогнозу, во второй половине дня в субботу, 22 июня, местами в южных районах и в воскресенье, 23 июня, в большинстве районов возможны дожди, сильные ливни, грозы и град.

При грозах ожидается усиление ветра до 22 м/с.

Подразделения ГУ МЧС России по региону готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи.

Также стало известно, что ночью и днём 22 июня в Татарстане местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Ленобласти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить