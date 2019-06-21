Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Алтайском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Алтайском крае, сообщает kp.ru.

По прогнозу, во второй половине дня в субботу, 22 июня, местами в южных районах и в воскресенье, 23 июня, в большинстве районов возможны дожди, сильные ливни, грозы и град.

При грозах ожидается усиление ветра до 22 м/с.

Подразделения ГУ МЧС России по региону готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи.

Также стало известно, что ночью и днём 22 июня в Татарстане местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Ленобласти.