Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Алтайском крае
- @MchsRussia
По прогнозу, во второй половине дня в субботу, 22 июня, местами в южных районах и в воскресенье, 23 июня, в большинстве районов возможны дожди, сильные ливни, грозы и град.
При грозах ожидается усиление ветра до 22 м/с.
Подразделения ГУ МЧС России по региону готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и к оказанию помощи.
Также стало известно, что ночью и днём 22 июня в Татарстане местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на МЧС.
Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Ленобласти.