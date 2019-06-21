Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдёт в Москве в июле

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Фестиваль «Дачное Царицыно» будет проходить с 12 по 21 июля, сообщает сайт «Москва 24».
Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдёт в Москве в июле
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Организаторы намерены воссоздать атмосферу конца XIX — начала XX века, когда Царицыно было одним из самых любимых москвичами дачных мест.

«Летние дни дачники проводили, гуляя по старинному парку, а также за игрой в лаун-теннис, танцами, концертами и театральными спектаклями», — заявила гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Дневная программа для посетителей разных возрастов будет начинаться в 15:00. Запланированы концерты, спектакли, мастер-классы и лекции.

С 19:00 до 20:00 на сцене у Большого дворца можно будет увидеть театральные постановки, передаёт портал мэра и правительства. Программы подготовят такие коллективы, как творческая лаборатория «Аронин space», театр «7 в кубе», «Электротеатр Станиславский» и «Театриум на Серпуховке».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что литературно-музыкальный фестиваль «Алые паруса» будет проходить в Севастополе с 21 по 23 июня.

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