В Московском зоопарке появились на свет восточносибирские рыси

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В Московском зоопарке появились на свет два котёнка восточносибирских рысей.
В Московском зоопарке появились на свет восточносибирские рыси
  • © Московский зоопарк
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявила гендиректор Светлана Акулова, несколько лет в зоосаде не удавалось создать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом. Первое потомство появилось в 2017 году. Детёныши, рождённые в этом году, стали у рысей третьим помётом.

По словам Акуловой, в настоящее время малыши проводят всё время с матерью. До трёх с половиной месяцев они будут питаться молоком, а после начнут пробовать взрослую пищу, передаёт портал мэра и правительства.

Восточносибирские рыси содержатся в зоопарке практически с момента его основания. Вместе с зоосадами других стран он участвует в Европейской племенной книге по этому виду.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Ленинградском зоопарке ввели льготный день для многодетных семей.

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