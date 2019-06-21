В Московском зоопарке появились на свет восточносибирские рыси

В Московском зоопарке появились на свет два котёнка восточносибирских рысей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявила гендиректор Светлана Акулова, несколько лет в зоосаде не удавалось создать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом. Первое потомство появилось в 2017 году. Детёныши, рождённые в этом году, стали у рысей третьим помётом.

По словам Акуловой, в настоящее время малыши проводят всё время с матерью. До трёх с половиной месяцев они будут питаться молоком, а после начнут пробовать взрослую пищу, передаёт портал мэра и правительства.

Восточносибирские рыси содержатся в зоопарке практически с момента его основания. Вместе с зоосадами других стран он участвует в Европейской племенной книге по этому виду.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Ленинградском зоопарке ввели льготный день для многодетных семей.