Петербург назван лучшим городом в России для катания на скейте

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Санкт-Петербург назвали лучшим городом для катания на скейте. Опрос был проведён по случаю Международного дня скейтбординга, 21 июня.
Петербург назван лучшим городом в России для катания на скейте
  • © pixabay.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «ТурСтат».

«По итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего кататься на скейте в парках и по улицам, победил Петербург. За город на Неве отдали 36% голосов», — сказали в аналитическом агентстве.

По результатам исследования, второе место (24% голосов) заняла Москва.

В ТОП-5 также вошли Сочи, Казань и Калининград.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Москве благоустроят парк Дружбы, в котором будет, в частности, скейт-парк.

В 2014 году в московском парке «Останкино» был открыт самый большой скейт-парк в Европе.

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