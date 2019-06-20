Погиб музыкант Филипп Здар
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Агент Здара Себастьян Фарран подтвердил СМИ новость о смерти музыканта и подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.
«Он случайно упал из окна парижского здания», — заявил Фарран.
В то же время отмечается, что полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Филипп Сербонеши — известный под псевдонимом Филипп Здар — продюсер, DJ и участник французского дуэта Cassius. За время карьеры музыкант успел поработать с такими коллективами, как Franz Ferdinand и Beastie Boys, а также рэп-исполнителями Kanye West, Pharell и MC Solaar.