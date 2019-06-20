Погиб музыкант Филипп Здар

В возрасте 52 лет скончался участник музыкальной группы Cassius Филипп Здар. Об этом сообщает France 24.

Агент Здара Себастьян Фарран подтвердил СМИ новость о смерти музыканта и подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.

«Он случайно упал из окна парижского здания», — заявил Фарран.

В то же время отмечается, что полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Филипп Сербонеши — известный под псевдонимом Филипп Здар — продюсер, DJ и участник французского дуэта Cassius. За время карьеры музыкант успел поработать с такими коллективами, как Franz Ferdinand и Beastie Boys, а также рэп-исполнителями Kanye West, Pharell и MC Solaar.