Погиб музыкант Филипп Здар

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В возрасте 52 лет скончался участник музыкальной группы Cassius Филипп Здар. Об этом сообщает France 24.
Погиб музыкант Филипп Здар
  • ©Wiese/face to face
  • globallookpress.com

Агент Здара Себастьян Фарран подтвердил СМИ новость о смерти музыканта и подчеркнул, что произошедшее является несчастным случаем.

«Он случайно упал из окна парижского здания», — заявил Фарран.

В то же время отмечается, что полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Филипп Сербонеши — известный под псевдонимом Филипп Здар — продюсер, DJ и участник французского дуэта Cassius. За время карьеры музыкант успел поработать с такими коллективами, как Franz Ferdinand и Beastie Boys, а также рэп-исполнителями Kanye West, Pharell и MC Solaar.

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