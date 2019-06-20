Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль

Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.

«Съёмки идут уже месяц. Режиссёром и исполнителем главной роли является Данила Козловский. Речь идёт об одном из самых драматичных эпизодов ликвидации аварии, в котором три добровольца спасли от ядерного заражения, можно сказать, пол-Европы», — заявил он.

По его словам, в ленте также снимаются Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина и Равшана Куркова.

Название фильма, которое в настоящее время нравится режиссёру, — «Когда падали аисты».

Что касается западного сериала «Чернобыль», то, по мнению Роднянского, это замечательный проект.

«Это один из лучших сериалов, которые вообще когда-либо были сделаны. Абсолютный пик жанра», — считает он.

Он считает, что нужно воспринимать сериал как масштабное возвращение к общественному обсуждению темы Чернобыльской аварии как таковой.

Ранее ФАН сообщало, что советник президента России по культуре Владимир Толстой высказался о сериале «Чернобыль».