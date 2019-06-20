Во время раскопок в Москве нашли значок дворника XIX века

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Во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве нашли металлический значок дворника XIX века, сообщает Nation News.
Во время раскопок в Москве нашли значок дворника XIX века
  • ©mos.ru

Как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, предмет сохранился лишь частично.

«Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удаётся обнаружить при раскопках. Значки начали выпускать в городе с 1879 года. Дворники носили их на своих фуражках вплоть до революции 1917 года», — цитирует Емельянова портал мэра и правительства.

Кроме того, на берегу Яузы обнаружили старинную столовую посуду — стеклянный стакан и оловянную тарелку европейского производства.

В настоящее время эксперты изучают находки в археологической мастерской. После реставрации артефакты передадут в фонды московских музеев.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на северо-востоке столицы археологи нашли предметы из усадьбы князя Василия Голицына.

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