Эксперт оценил заявление новозеландских учёных о возможной причине экологической катастрофы на Земле

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Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что новозеландские учёные выявили ускоренный рост содержания метана в атмосфере Земли и назвали это возможной причиной экологической катастрофы.
Эксперт оценил заявление новозеландских учёных о возможной причине экологической катастрофы на Земле
  • Reuters

«Это давно известные выводы. Метан выделяется не только при сжигании, но и при таянии. При потеплении освобождается метан, который был сохранён в замёрзших озёрах на суше, в болотах. Выделяется метан также со дна моря. Надо к этому относиться спокойнее, какая катастрофа?» — сказал Кислов.

По его словам, в истории были события, когда метан менялся «и в плюс, и в минус». Как отметил эксперт, «леса стояли, животные жили, предки человека существовали».

Кислов также отметил, что если имеется в виду повышение парниковых свойств в результате выделения метана, нагревание атмосферы, ускоренное таяние ледников, то тогда может произойти резкое повышение уровня океана и затопление низкорасположенных регионов.

«Если считать это катастрофой, то да. Но это событие не ближайших десятилетий. В любом случае есть время подумать», — добавил он.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Nation News оценил прогноз австралийских учёных о возможности превращения Земли в «теплицу» даже в случае выполнения всех обязательств по Парижскому соглашению.

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