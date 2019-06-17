В Москве открылся конкурс имени Чайковского

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В Большом зале консерватории в Москве состоялось торжественное открытие ХVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
В Москве открылся конкурс имени Чайковского
  • © tchaikovskycompetition.com

На открытии выступили Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также пианист Даниил Трифонов и баритон Ариунбаатар Ганбаатар.

Днём того же дня организаторы и члены жюри конкурса возложили цветы к памятнику П.И. Чайковского у консерватории.

Конкурс проводится в три тура. Первый продлится с 18 по 20 июня, второй — с 21 по 22 июня, третий — с 25 по 27 июня. Мероприятия в рамках события будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоятся в концертном зале «Зарядье» в Москве. Днём позднее гала-концерт можно будет увидеть на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В этом году в конкурсе принимают участие 228 музыкантов из 36 стран.

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