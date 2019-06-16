Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм «Бык» рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.

Лучшим дебютным фильмом на «Кинотавре» стала картина Анны Пармас «Давай разведёмся».

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия». За операторскую работу был отмечен фильм «Бык».

Фестиваль в Сочи открылся 9 июня. Фильмом открытия стала лента «Одесса» режиссёра Валерия Тодоровского. В конкурсную программу вошли 15 картин.

В июне 2018 года Гран-при «Кинотавра» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».