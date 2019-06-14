Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы

Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский в беседе с Nation News рассказал, кто сыграет мать певицы.

«Мы вчера утвердили на роль мамы главной героини народную артистку России Валентину Талызину. Она сама отнеслась очень позитивно, её заинтересовала данная работа», — заявил он.

По его словам, сценаристы будут прописывать сцены конкретно под Талызину. Сцены с ней планируется снимать в июле, поскольку актриса в настоящее время занята.

Как отметил Загорский, он безумно рад, что Талызина согласилась на участие в этом проекте.

В апреле Загорский в беседе с ФАН рассказал, что съёмки картины начались с финального эпизода.