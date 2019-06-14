Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы
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«Мы вчера утвердили на роль мамы главной героини народную артистку России Валентину Талызину. Она сама отнеслась очень позитивно, её заинтересовала данная работа», — заявил он.
По его словам, сценаристы будут прописывать сцены конкретно под Талызину. Сцены с ней планируется снимать в июле, поскольку актриса в настоящее время занята.
Как отметил Загорский, он безумно рад, что Талызина согласилась на участие в этом проекте.
В апреле Загорский в беседе с ФАН рассказал, что съёмки картины начались с финального эпизода.