В МЧС предупредили о грозе и граде в Москве

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Пресс-служба столичного главка МЧС предупредила, что в Москве в ближайшие часы ожидаются гроза, град и сильный ветер.
В МЧС предупредили о грозе и граде в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в заявлении.

В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В ведомстве также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 14 июня ожидается до +26 °С. 

13 июня заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в выходные в столичном регионе.

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