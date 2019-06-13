Умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник России, скульптор, бывший ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Александр Пальмин скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в академии.

Отмечается, что он умер 12 июня после продолжительной болезни.

«Александр Анатольевич всю жизнь неустанно трудился как художник монументально-декоративного искусства. Героями работ Пальмина А.А. выступают исторические личности огромного масштаба — П.А Столыпин, Г.К. Жуков, С.П. Королев, А.Л. Штиглиц», — говорится в сообщении.

В Александровском саду на внешней стороне стены Московского кремля установлен его барельеф «Смена».

В академии рассказали, что «особое место в творчестве Александра Анатольевича занимает монумент «Александр Невский», ставший символом Санкт-Петербурга, а также рельефы для этого памятника «Невская битва» и «Перенесение мощей Александра Невского».

В феврале Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев.