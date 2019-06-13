В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает InKazan.ru со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории региона ожидается резкое похолодание.

В ночь на пятницу, 14 июня, местами возможны заморозки до -1 ˚С. Средняя температура в ночное время составит +2...+5 ˚С.

Также стало известно, что в Башкирии прогнозируются заморозки. С 20:00 13 июня до 20:00 14 июня будет переменная облачность, передаёт Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ветер ожидается северо-западный, 5—10 м/с, днём порывистый. Ночью температура составит +2...+7 ˚С, местами 0...-2 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +14...+19 ˚С.

10 июня сообщалось о ветре до 20 м/с в Кировской области.