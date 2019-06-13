Уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва» откроется 14 июня

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Уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва» будет проходить с 14 по 23 июня. Его приурочили к открытию выставки «Щукин. Биография коллекции».
Уличный арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва» откроется 14 июня
  • © obruchev.mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет «Московских сезонов».

На Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах запланированы бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

В будни занятия будут проводиться с 15:00 до 18:45, в выходные дни — с 12:00 до 18:45.

Посетители также узнают об истории импрессионизма и модернизма, о разных техниках и манерах изобразительного искусства.

Ранее Nation News сообщало о выставке «Искусственный интеллект и диалог культур» в Санкт-Петербурге.

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