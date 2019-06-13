Танцевальный сезон на ВДНХ откроют 15 июня

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Танцевальный сезон на ВДНХ планируют открыть 15 июня, сообщает «Вечерняя Москва».
Танцевальный сезон на ВДНХ откроют 15 июня
  • © РИА Новости

Этим летом будет доступно более 20 бесплатных мастер-классов.

На открытой веранде павильона «Дом культуры» преподаватели расскажут о самбе, русбе, джайве, аргентинском танго, фокстроте и других стилях.

Принять участие в одном занятии одновременно смогут более 100 человек. Предварительная регистрация не требуется, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

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