В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

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В Республике Крым продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13—16 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — заявили в ведомстве.

Ранее информагентство NewsNN.ru сообщало, что спасатели предупредили о четвёртом классе пожарной опасности в лесах и торфяниках Нижегородской области с 11 по 13 июня.

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