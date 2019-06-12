В Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

В Республике Крым продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13—16 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — заявили в ведомстве.

Ранее информагентство NewsNN.ru сообщало, что спасатели предупредили о четвёртом классе пожарной опасности в лесах и торфяниках Нижегородской области с 11 по 13 июня.