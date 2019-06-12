Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане

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Спасатели предупредили об интенсивности метеорологических явлений с 17:00 12 июня до 18:00 13 июня в Татарстане, передаёт газета «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, местами возможен северный, северо-западный ветер с порывами до 18 м/с.

Также стало известно, что 13 и 14 июня в Пермском крае ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, будут осадки и заморозки. В МЧС призвали водителей проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, сообщает Inforeactor.

10 июня спасатели предупреждали о ветре до 20 м/с в Кировской области.

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