Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
По прогнозу республиканского Гидрометцентра, местами возможен северный, северо-западный ветер с порывами до 18 м/с.
Также стало известно, что 13 и 14 июня в Пермском крае ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, будут осадки и заморозки. В МЧС призвали водителей проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, сообщает Inforeactor.
10 июня спасатели предупреждали о ветре до 20 м/с в Кировской области.