Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

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Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
  • РИА Новости

По данным сервиса, сбой произошёл около 15:00 мск.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (93%) и отправкой сообщений (6%).

Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Хабаровска.

Ранее сбой произошёл в работе приложений AppStore.

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