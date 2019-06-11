Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

РИА Новости

По данным сервиса, сбой произошёл около 15:00 мск. Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (93%) и отправкой сообщений (6%). Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Хабаровска. Ранее сбой произошёл в работе приложений AppStore.