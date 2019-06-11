Международный форум работников театров кукол откроется в Ижевске 13 июня

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Первый Международный образовательный форум художников-технологов и конструкторов театра кукол будет проходить в Ижевске с 13 по 20 июня, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Международный форум работников театров кукол откроется в Ижевске 13 июня
  • РИА Новости

Запланированы круглые столы, посвящённые внедрению инновационных подходов в создание спектаклей.

На форуме ожидаются участники из Саранска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Набережных Челнов, Ульяновска, Владимира, Волгограда.

Основная задача мероприятия — сохранение, развитие и пропаганда лучших достижений кукольного искусства, развитие региональных связей между театрами кукол.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о всероссийском театральном фестивале «Сказочное королевство».

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