Международный форум работников театров кукол откроется в Ижевске 13 июня

Первый Международный образовательный форум художников-технологов и конструкторов театра кукол будет проходить в Ижевске с 13 по 20 июня, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

РИА Новости

Запланированы круглые столы, посвящённые внедрению инновационных подходов в создание спектаклей. На форуме ожидаются участники из Саранска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Набережных Челнов, Ульяновска, Владимира, Волгограда. Основная задача мероприятия — сохранение, развитие и пропаганда лучших достижений кукольного искусства, развитие региональных связей между театрами кукол. Ранее «Новый Севастополь» сообщал о всероссийском театральном фестивале «Сказочное королевство».