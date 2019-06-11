Международный форум работников театров кукол откроется в Ижевске 13 июня
- РИА Новости
Запланированы круглые столы, посвящённые внедрению инновационных подходов в создание спектаклей.
На форуме ожидаются участники из Саранска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Набережных Челнов, Ульяновска, Владимира, Волгограда.
Основная задача мероприятия — сохранение, развитие и пропаганда лучших достижений кукольного искусства, развитие региональных связей между театрами кукол.
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