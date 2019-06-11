Шварценеггер приедет на форум в Петербург в октябре

Актёр, политик и предприниматель Арнольд Шварценеггер приедет на Synergy Global Forum в Санкт-Петербург в октябре, сообщает Пятый канал со ссылкой на организаторов.

Он прочтёт лекцию о том, как стать успешным.

В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается более чем в $300 млн. Актёр и экс-губернатор Калифорнии — основатель строительной компании Pumping Bricks, продюсерского концерна Oak Production, сети спортивных клубов World Gym и акционер 100 компаний.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В 2019-м на форуме ожидают 50 тыс. участников со всего мира.

Ранее сообщалось, что компания Paramount Pictures в своём YouTube-аккаунте опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма о приключениях роботов — «Терминатор: Тёмные судьбы». На кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор, а также Шварценеггера, исполняющего роль Терминатора с 1984 года.