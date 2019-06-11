Шварценеггер приедет на форум в Петербург в октябре

Короткая ссылка
Актёр, политик и предприниматель Арнольд Шварценеггер приедет на Synergy Global Forum в Санкт-Петербург в октябре, сообщает Пятый канал со ссылкой на организаторов.
Шварценеггер приедет на форум в Петербург в октябре
  • © Reuters

Он прочтёт лекцию о том, как стать успешным.

В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается более чем в $300 млн. Актёр и экс-губернатор Калифорнии — основатель строительной компании Pumping Bricks, продюсерского концерна Oak Production, сети спортивных клубов World Gym и акционер 100 компаний.

Synergy Global Forum проводится в России с 2015 года. В 2019-м на форуме ожидают 50 тыс. участников со всего мира.

Ранее сообщалось, что компания Paramount Pictures в своём YouTube-аккаунте опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма о приключениях роботов — «Терминатор: Тёмные судьбы». На кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор, а также Шварценеггера, исполняющего роль Терминатора с 1984 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить