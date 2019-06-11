Механизмы и конструкции для органа концертного зала «Зарядья» доставят из Франции в июле

Внутренние механизмы и конструкции для органа концертного зала в парке «Зарядье» доставят из Франции в июле, сообщает НСН. Монтаж продлится до конца лета.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, во время строительных работ на территории парка и концертного зала использовались оригинальные технологии.

В марте 2019 года «Зарядье» было удостоено премии MIPIM Awards в рамках международной выставки во Франции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве открылась фотовыставка «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».