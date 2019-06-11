Механизмы и конструкции для органа концертного зала «Зарядья» доставят из Франции в июле
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Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, во время строительных работ на территории парка и концертного зала использовались оригинальные технологии.
В марте 2019 года «Зарядье» было удостоено премии MIPIM Awards в рамках международной выставки во Франции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве открылась фотовыставка «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».