Жители Курил ощутили землетрясение магнитудой 4,5
По данным ведомства, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 57 км к юго-востоку от Южно-Курильска и в 27 км западнее от села Малокурильское.
Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.
«Землетрясение ощутили жители пгт Южно-Курильск и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов», — заявили в МЧС.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Командорских островов.