Жители Курил ощутили землетрясение магнитудой 4,5

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На Курильских островах жители двух населённых пунктов ощутили землетрясение магнитудой 4,5, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 57 км к юго-востоку от Южно-Курильска и в 27 км западнее от села Малокурильское.

Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

«Землетрясение ощутили жители пгт Южно-Курильск и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов», — заявили в МЧС.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Командорских островов.

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