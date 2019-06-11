Жители Курил ощутили землетрясение магнитудой 4,5

На Курильских островах жители двух населённых пунктов ощутили землетрясение магнитудой 4,5, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 57 км к юго-востоку от Южно-Курильска и в 27 км западнее от села Малокурильское.

Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

«Землетрясение ощутили жители пгт Южно-Курильск и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов», — заявили в МЧС.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Командорских островов.