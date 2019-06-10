Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе группы островов Танимбар в Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
- © Global Look Press
Как отмечается, толчки произошли в 141 км к юго-западу от города Туал.
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане в районе Командорских островов.
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