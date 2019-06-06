В Берлине открылся фестиваль «Мир русского театра»

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В четверг, 6 июня, в Берлине состоялась церемония открытия III Международного фестиваля «Мир русского театра».
В Берлине открылся фестиваль «Мир русского театра»
  • © pixabay.com

Посетители фестиваля смогут ознакомиться со спектаклями русских коллективов из разных стран, в том числе Великобритании, Германии, Финляндии, Израиля. В программе — постановки по произведениям Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.И. Цветаевой и ряда других авторов. 

Целью мероприятия является помощь в развитии русских театров, находящихся за пределами России, а также популяризация межкультурного взаимодействия.

«Попадая в другую среду, любая культурная институция, а театр особенно, видоизменяется, впитывая атмосферу, в которой живёт. И сейчас, когда русские театры соберутся на фестивале, будет весьма любопытно посмотреть на их специфику, на многообразие чарующего русского театра», — отмечают организаторы.

Театральный смотр продлится до 9 июня.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт театров Удмуртии в 2020 году планируют выделить 54 млн рублей.

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