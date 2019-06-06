В ЯНАО ещё три памятника признаны объектами культурного наследия

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Ещё три памятника в Ямало-Ненецком автономном округе признали выявленными объектами культурного наследия, сообщает kp.ru.
В ЯНАО ещё три памятника признаны объектами культурного наследия
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

Об этом говорится в приказе службы государственной охраны объектов культурного наследия.

Теперь охране подлежат двухквартирный деревянный дом и дом связи на территории бывшей станции Ярудей железной дороги Чум – Салехард – Игарка, а также двухквартирный жилой дом в Салехарде, связанный с жизнью и деятельностью выдающихся людей Ямала — ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, заслуженного педагога России Елены Сусой и заслуженного геолога России Василия Подшибякина.

Ранее Nation News сообщало, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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