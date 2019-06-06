Касперский рассказал о развитии инициативы по информационной открытости

Глобальная инициатива по информационной открытости (Global Transparency Initiative), о запуске которой «Лаборатория Касперского» объявила осенью 2017 года, получила мощное развитие. Об этом заявил директор компании Евгений Касперский в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019.

«Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Её очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй «центр прозрачности», в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра», — сказал он.

Касперский не исключил, что в будущем «центры прозрачности» могут появиться и в других странах.

Первый центр был открыт в Цюрихе в 2018 году.

В этих центрах доверенные партнёры и правительственные организации могут проверить исходный код продуктов компании, а также инструменты, которые она использует.

Петербургский международный экономический форум проходит 6—8 июня.