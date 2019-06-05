В Союзе писателей России оценили книжный фестиваль «Красная площадь»

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Председатель Союза писателей России Николай Иванов в беседе с ФАН оценил московский книжный фестиваль «Красная площадь».
В Союзе писателей России оценили книжный фестиваль «Красная площадь»
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

По его словам, такие мероприятия необходимы не только для поддержки литературы, но и в целом для страны.

Как отметил Иванов, фестиваль должен показать, что Россия сильна культурой, своими писателями.

«А вот уже пятый год фестиваль идёт — и по всей видимости, будет только развиваться. Мы видим, что читателей в России по-прежнему много. Если бы это было не так, на главной площади России было бы сейчас пустынно. А здесь многолюдно», — сказал он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что финалом фестиваля станут юбилейные торжества 6 июня — в день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.

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