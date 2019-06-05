На ВДНХ откроют вейк-парк и две лодочные станции

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На ВДНХ появятся зоны для различных видов спорта и пункты проката спортивных принадлежностей, сообщает сайт «Москва 24».
На ВДНХ откроют вейк-парк и две лодочные станции
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, площадь архитектурно-паркового комплекса превышает 300 га, и территория такого размера сама по себе располагает к спорту и активному отдыху.

«Приходите покататься на велосипедах, самокатах, гироскутерах; на пробежку или тренировку по кроссфиту. Здесь есть теннисные корты с арендой инвентаря, площадки для волейбола, футбола, баскетбола. А ещё в этом году откроются вейк-парк и сразу две лодочные станции», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Лодочные станции расположены на 3-м Каменском и Парковом прудах. Вейк-парк находится на 2-м Каменском пруду.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

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