Фестиваль духовых оркестров пройдёт на ВДНХ с 7 июня по 8 сентября

Фестиваль духовых оркестров будет проходить на ВДНХ с 7 июня по 8 сентября, сообщает сайт «Москва 24».

Выступления можно будет увидеть по пятницам. Участники исполнят классику, джаз, рок, поп, фолк и военную музыку.

Оркестры также выступят в День России, 12 июня. Кроме того, на 7 и 8 сентября запланирован гала-концерт в честь Дня города.

По случаю 80-летнего юбилея ВДНХ приглашены музыканты, которые прежде уже участвовали в проекте, а также новые исполнители, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что оперные исполнители Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько выступят 4 июня в Москве.