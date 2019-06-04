Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

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Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте академии.
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, награды также удостоены итальянский режиссёр Лина Вертмюллер и американский актёр Уэс Стьюди, а актриса Джина Дэвис получит премию имени Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма.

Вручение состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября.

Дэвид Линч — представитель американского независимого кино, лауреат Каннского и Венецианского фестивалей. Наибольшую популярность ему принёс сериал «Твин Пикс».

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