Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
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Как отмечается, награды также удостоены итальянский режиссёр Лина Вертмюллер и американский актёр Уэс Стьюди, а актриса Джина Дэвис получит премию имени Джина Хершолта за вклад в дело гуманизма.
Вручение состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября.
Дэвид Линч — представитель американского независимого кино, лауреат Каннского и Венецианского фестивалей. Наибольшую популярность ему принёс сериал «Твин Пикс».