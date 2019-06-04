Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у японского острова Торисима
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в районе японского острова Торисима на юге архипелага Идзу. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.
- © Wikimedia commons / Karakara
По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 13:40 (07:40 мск), очаг залегал на глубине 440 км под водой.
Угрозы цунами нет, говорится в сообщении.
Острова архипелага Идзу располагаются в Филиппинском море Тихого океана примерно в 600 км от Токио.
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