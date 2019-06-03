Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show пройдёт с 10 по 21 июля

Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show будет проходить в российской столице с 10 по 21 июля, сообщают «Дни.ру».

На территории парка искусств «Музеон» можно будет увидеть выставочные сады от ведущих ландшафтных дизайнеров. В этом году темой стал театр.

Победителя определит жюри во главе с судьёй Королевского общества садоводов Великобритании Джеймсом Александром Синклером.

Впервые в истории фестиваля садовые композиции создадут российские дизайнеры моды. Среди них — Валентин Юдашкин, Алёна Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на ВДНХ разработали календарь цветения редких растений.