Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show пройдёт с 10 по 21 июля

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Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show будет проходить в российской столице с 10 по 21 июля, сообщают «Дни.ру».
Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show пройдёт с 10 по 21 июля
  • ©flowershowmoscow.ru

На территории парка искусств «Музеон» можно будет увидеть выставочные сады от ведущих ландшафтных дизайнеров. В этом году темой стал театр.

Победителя определит жюри во главе с судьёй Королевского общества садоводов Великобритании Джеймсом Александром Синклером.

Впервые в истории фестиваля садовые композиции создадут российские дизайнеры моды. Среди них — Валентин Юдашкин, Алёна Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на ВДНХ разработали календарь цветения редких растений.

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