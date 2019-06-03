Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн

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Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн
  • Reuters

Отмечается, что вырезанная из моржового клыка ладья относится к набору шахматных фигур, которые были обнаружены в 1831 году на острове Льюис в архипелаге Внешние Гебридские острова в Шотландии. 

Предполагается, что шахматы были созданы в XII веке в Норвегии и попали на Гебриды в результате крушения торгового судна.

В настоящее время 11 из 78 шахматных фигур находятся в Национальном музее Шотландии, остальные — в Британском музее. 

До сих пор местонахождение ещё пяти фигур было неизвестно, пока одну из утерянных фигур не нашла у себя дома семья из Эдинбурга.

Отмечается, что найденная фигура была приобретена в 1964 году коллекционером в одном из антикварных магазинов Эдинбурга за £5. В семье сообщили, что покойная жена коллекционера хранила фигуру в небольшом мешочке в ящике комода и считала, что она обладает «магическими свойствами». После смерти коллекционера фигурка была передана его родственниками на экспертизу в аукционный дом Sotheby's. Специалисты выяснили, что фигурка является частью комплекта шахмат с острова Льюс, её цена на аукционе может достигать £1 млн. Аукцион состоится 2 июля.

Ранее сообщалось, что картина французского импрессиониста Клода Моне «Стога» была продана на аукционе Sotheby's за $110 млн.

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