Шнуров высказал мнение о рэп-баттлах

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Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что он думает о рэп-баттлах.
Шнуров высказал мнение о рэп-баттлах
  • РИА Новости

Как заявил Шнуров в интервью журналу ПМЭФ, он считает подобного рода музыкальные состязания неинтересными.

«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в своё время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

 

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