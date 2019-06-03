Шнуров высказал мнение о рэп-баттлах
- РИА Новости
Как заявил Шнуров в интервью журналу ПМЭФ, он считает подобного рода музыкальные состязания неинтересными.
«Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в своё время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.