Умер режиссёр Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе в возрасте 60 лет после продолжительной болезни скончался режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев. Об этом сообщили в Министерстве культуры Башкортостана.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рустэма Мидхатовича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Отмечается, что он был постановщиком многих спектаклей Башкирского государственного театра оперы и балета, в том числе опер «Севильский цирюльник» (1993), «Пиковая дама» (1996), «Мадам Баттерфляй» (2008), «Любовный напиток» (2009) и других.

11 мая сайт kp.ru передавал, что в Иркутске на 52-м году жизни умер режиссёр Николай Тарханов.