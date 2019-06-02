Умер режиссёр Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

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В Уфе в возрасте 60 лет после продолжительной болезни скончался режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев. Об этом сообщили в Министерстве культуры Башкортостана.
Умер режиссёр Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
  • © pixabay.com

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рустэма Мидхатовича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Отмечается, что он был постановщиком многих спектаклей Башкирского государственного театра оперы и балета, в том числе опер «Севильский цирюльник» (1993), «Пиковая дама» (1996), «Мадам Баттерфляй» (2008), «Любовный напиток» (2009) и других.

11 мая сайт kp.ru передавал, что в Иркутске на 52-м году жизни умер режиссёр Николай Тарханов.

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