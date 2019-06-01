Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев. С таким заявлением он выступил на общем собрании Союза музеев России, которое прошло в музее-заповеднике «Царицыно».

«Хотел бы выступить с инициативой проведения Года музеев в России в 2021 году. Подобного тематического года ранее не проводилось. Как показал опыт, вещь это очень позитивная. Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев», — цитирует его пресс-служба министерства.

Мединский отметил, что если музейное сообщество обратится к Министерству культуры с такой инициативой, то ведомство представит её президенту.

Подчёркивается, что Союз музеев России в резолюции поддержал намерение обратиться к главе государства с соответствующей просьбой.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что четыре музея подготовили экспозиции к историческому фестивалю «Времена и эпохи», который будет проходить в Москве с 7 по 16 июня.