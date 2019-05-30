В Гидрометцентре рассказали о непогоде в регионах России в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о непогоде в регионах в ближайшие два дня, 30 и 31 мая.

По словам эксперта, через Центральный округ с северо-запада на юго-восток будет смещаться холодный атмосферный фронт, который принесёт дожди и грозы.

Ливни возможны 31 мая в Ярославской и Ивановской областях. В этот же день в Москве местами ожидаются дождь, гроза, ветер при грозе порывистый — до 12-17 м/с.

В центральных районах Красноярского края прогнозируется ветер 15-20 м/с, а на юге края возможны сильный дождь, гроза и град.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за резкого ухудшения погоды.