В Москве рассказали о мерах по борьбе с тополиным пухом

В Москве рассказали о мерах, принимаемых для борьбы с тополиным пухом, передаёт kp.ru.

«Сейчас в Москве нет действующей программы, нацеленной на полную замену пушащих тополей. Меры по борьбе с тополиным пухом прописаны в «Правилах создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы», утверждённых постановлением правительства столицы», — заявили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там уточнили, что речь идёт о глубокой обрезке и отказе от посадки пушащих видов тополей, а также о посадке не пушащих тополей. Если пушащий тополь погиб, на его месте иногда высаживают другие породы деревьев, к примеру, клён остролистный, липу, каштан или не пушащие тополя.

Кроме того, в департаменте напомнили, что аллергеном является не сам пух, а пыльца злаковых и цветочных растений, которую он переносит.

Ранее медики дали рекомендации по защите от тополиного пуха.