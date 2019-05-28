В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми

В зоопарке Ростова-на-Дону появился на свет краснокнижный такин-мишми, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Детёныш родился в начале мая. У него было белое пятно на лбу, которое через некоторое время исчезло.

В 2018 году в зоопарке появилась на свет самка такина-мишми. Её назвали Агатой.

Такин-мишми — один из наименее изученных видов диких копытных животных. В дикой природе обитает в труднодоступных местах, горных лесах с подлеском из рододендрона и бамбука.

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