В Стокгольме объявили лауреата премии памяти Астрид Линдгрен

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Обладателем международной премии в области детской литературы памяти Астрид Линдгрен в 2019 году стал бельгийский писатель Барт Муйарт.
В Стокгольме объявили лауреата премии памяти Астрид Линдгрен
  • Reuters

Выступая с благодарственной речью на церемонии, Муйарт отметил влияние на своё творчество Астрид Линдгрен.

«Удивительно, насколько больше понимают дети, чем мы ожидаем. И это то, о чём я постоянно помню», — цитирует лауреата литературной премии РИА Новости.

По словам Муйарта, многие его произведения были созданы на основе рассказанных ему в детстве старшими братьями историй.

Министр культуры Швеции Аманда Линд, награждая бельгийского автора, подчеркнула, что герои Муйарта сталкиваются с обычными для всех детей проблемами, что делает их близкими сегодняшнему читателю.

В прошлом году премию памяти Астрид Линдгрен получила американская писательница Жаклин Вудсон, затрагивающая в своих книгах проблемы расового и гендерного неравенства.

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