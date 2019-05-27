В сети появились видео с реакцией актёров на финал «Игры престолов»
- © HBO / kinopoisk.ru
Как сообщается, компания HBO выпустила документальный фильм «Последний дозор», в котором рассказывается о создании финального сезона «Игры престолов».
An unprecedented look at the final season.— HBO Documentaries (@HBODocs) 23 мая 2019 г.
The Last Watch, the two-hour #GameofThrones documentary, premieres this Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zYuxXXriW8
Отрывки из ленты опубликованы в социальной сети Twitter.
Так, Харингтон, узнав, что его герою придётся убить Мать Драконов, схватился за голову, не веря тому, что написано в сценарии.
Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones#TheLastWatchpic.twitter.com/nGBHuHNrnf— Joe Weaver (@jorywea) 27 мая 2019 г.
В свою очередь, Кларк, разделяя эмоции коллеги, скатилась под стол, сочувственно улыбаясь ему.
Кроме того, актёрский состав картины аплодисментами встретил известие о том, что Арья Старк (Мэйси Уильямс) убьёт Короля Ночи.
THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones#TheLastWatchpic.twitter.com/bIUDYC3Due— ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) 27 мая 2019 г.
Ранее стало известно, что более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов».
По мнению поклонников телесериала, сценаристы не сумели достойно завершить сагу. Положительную оценку восьмому сезону дали лишь 42% зрителей, причём в случае с «прорывными» первым и третьим сезонами этот показатель составлял 96 и 97% соответственно.
Подробнее о ситуации вокруг саги — в материале RT.