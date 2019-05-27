В сети появились видео с реакцией актёров на финал «Игры престолов»

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В сети появились ролики, на кадрах которых видно, что испытали британские актёры Эмилия Кларк и Кит Харингтон, исполнившие роли Дейенерис Таргариен и Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в тот момент, когда узнали, чем закончится сага. Осторожно: спойлеры!
В сети появились видео с реакцией актёров на финал «Игры престолов»
  • © HBO / kinopoisk.ru

Как сообщается, компания HBO выпустила документальный фильм «Последний дозор», в котором рассказывается о создании финального сезона «Игры престолов».

Отрывки из ленты опубликованы в социальной сети Twitter.

Так, Харингтон, узнав, что его герою придётся убить Мать Драконов, схватился за голову, не веря тому, что написано в сценарии.

В свою очередь, Кларк, разделяя эмоции коллеги, скатилась под стол, сочувственно улыбаясь ему.

Кроме того, актёрский состав картины аплодисментами встретил известие о том, что Арья Старк (Мэйси Уильямс) убьёт Короля Ночи.

Ранее стало известно, что более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов».

По мнению поклонников телесериала, сценаристы не сумели достойно завершить сагу. Положительную оценку восьмому сезону дали лишь 42% зрителей, причём в случае с «прорывными» первым и третьим сезонами этот показатель составлял 96 и 97% соответственно. 

Подробнее о ситуации вокруг саги — в материале RT.

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