В Оклахоме в результате торнадо пострадали 29 человек

В американском штате Оклахома в результате торнадо в городе Эль-Рено погибли два человека и пострадали по меньшей мере 29. Об этом информирует телеканал ABC.

Reuters

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Также указывается, что число пропавших без вести во время урагана устанавливается. «Поисково-спасательная операция продолжается, Национальная гвардия предоставит информацию... число пропавших без вести всё ещё устанавливается, подтверждены два смертельных случая», — заявил представитель местных экстренных служб Эндрю Скидмор. Ранее сообщалось о двух погибших во время торнадо в Эль-Рено.