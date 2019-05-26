В Оклахоме в результате торнадо пострадали 29 человек

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В американском штате Оклахома в результате торнадо в городе Эль-Рено погибли два человека и пострадали по меньшей мере 29. Об этом информирует телеканал ABC.
В Оклахоме в результате торнадо пострадали 29 человек
  • Reuters

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Также указывается, что число пропавших без вести во время урагана устанавливается. 

«Поисково-спасательная операция продолжается, Национальная гвардия предоставит информацию... число пропавших без вести всё ещё устанавливается, подтверждены два смертельных случая», — заявил представитель местных экстренных служб Эндрю Скидмор. 

Ранее сообщалось о двух погибших во время торнадо в Эль-Рено.

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