В Оклахоме в результате торнадо пострадали 29 человек
- Reuters
Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Также указывается, что число пропавших без вести во время урагана устанавливается.
«Поисково-спасательная операция продолжается, Национальная гвардия предоставит информацию... число пропавших без вести всё ещё устанавливается, подтверждены два смертельных случая», — заявил представитель местных экстренных служб Эндрю Скидмор.
Ранее сообщалось о двух погибших во время торнадо в Эль-Рено.