В Перу в результате землетрясения один человек погиб и 11 пострадали

В результате сильного землетрясения в Перу, по последним данным, один человек погиб и 11 получили травмы. Об этом в Twitter сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN).

Reuters

«К настоящему времени известно об одном погибшем и 11 раненых», — говорится в сообщении. Также были признаны непригодными для жизни 55 зданий, получивших повреждения при землетрясении. #COENInforma

Hasta el momento se reporta 1 persona fallecida, 11 personas heridas, 53 familias damnificadas; 48 familias afectadas y 55 viviendas inhabitables; 48 viviendas afectadas. #EstamosJuntosEnEsto (1/2) pic.twitter.com/vpVYDpkHUl — COEN Perú (@COENPeru) 26 мая 2019 г. Ранее сообщалось о шести пострадавших.